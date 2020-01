Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Aufbruch einer Zugmaschine

Rülzheim (ots)

Im Zeitraum vom 28. bis zum 31.12.2019 wurde in eine ordnungsgemäß geparkte Zugmaschine der Marke MAN Im Speyerer Tal in Rülzheim eingebrochen. Unbekannte Täter schlugen die Seitenscheibe ein, nachdem sie vergeblich versucht hatten das Türschloss aufzubrechen und entwendeten ein Navigationsgerät und ein Smartphone mit Headset. Der entstandene Sachschaden an der Zugmaschine dürfte knapp 1000,-EUR betragen, der Wert der entwendeten Gegenstände nicht einmal halb so viel.

Zeugen, welche die Tat beobachtet und Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

