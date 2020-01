Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hördt/Germersheim - Brände durch Feuerwerksraketen

Hördt/Germersheim (ots)

Kurz nach dem Jahreswechsel wurde in der Schulzenstraße in Hördt ein möglicher Dachstuhlbrand gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass eine Abdeckung an einem Balkon kurz durch eine Feuerwerksrakete in Brand geriet, jedoch schnell gelöscht werden konnte. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Wenige Minuten später kam es zu einem Balkonbrand in der Germersheimer Ludwig-Erhard-Straße. Hier hatte eine Feuerwerksrakete Kartonteile auf einem Balkon in Brand gesetzt. Durch die Hitze zersprang eine Fensterscheibe zum Wohnraum. In beiden Fällen waren die Freiwilligen Feuerwehren schnell zur Stelle und verhinderten Schlimmeres.

