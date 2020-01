Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Knittelsheim - Streit endet mit Pfefferspray

Knittelsheim (ots)

Am 01.01.2020, gegen 01:00Uhr, endete ein Streit mit mehreren geröteten Augen. Ein 30jähriger wurde von Verwandten nach Hause in die Ludwigstraße in Knittelsheim gebracht. Dort stiegen die Insassen aus und wollten sich voneinander verabschieden. Ein 58jähriger Nachbar kam zeitgleich aus seinem Anwesen und fing einen Streit über das Fahrverhalten der 40jährigen Fahrzeugführerin an. Im Laufe der verbalen Streitigkeit kam dann die 53jährige Ehefrau des 58jährigen hinzu und versprühte Pfefferspray auf die Streitgegner. Dadurch erlitten zwei der Anwesenden Augen- und Atemwegsreizungen und mussten im Anschluss durch den Rettungsdienst erstversorgt werden. Das streitsüchtige Ehepaar verließ die Örtlichkeit vor Eintreffen der Polizei und war an ihrer Wohnanschrift nicht mehr anzutreffen. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

