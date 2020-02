POL-OG: Bühl - Zu Fall gekommen

Polizeipräsidium Offenburg

Passanten alarmierten am Donnerstagabend die Rettungsdienste, weil ein Mann in der Güterstraße zu Fall kam. Wie sich herausstellte, war der 34-Jährige beim Verlassen eines dortigen Supermarktes lediglich gestolpert, dann aber unglücklich auf einen Fahrradständer gestürzt. Nachdem der Rettungsdienst ihn in eine Klinik gebracht hatte, waren dort mehrere Stiche notwendig, um seine Kopfplatzwunde zu versorgen. /rs

