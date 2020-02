Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Kind bei Fahrradunfall verletzt

Oberkirch (ots)

Mit offenbar leichten Verletzungen musste am Donnerstagnachmittag ein Kind durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden, nachdem es in der Albersbacher Straße mit dem Fahrrad gestürzt war. Gegen 16:20 Uhr fuhr der Junge talwärts, als sein Fahrrad ohne fremdes zutun zu schlingern begann und er in der Folge stürzte. Mutmaßlich verhinderte ein getragener Radhelm schlimmere Verletzungen bei seinem Sturz. /rs

