Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - ohne Zulassung

Rastatt (ots)

Da er ohne Zulassung und ohne Versicherungsschutz mit einem E-Scooter am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm erwartet einen 16-Jährigen nunmehr ein Strafverfahren. Er kam einer Streife des Polizeirevier Rastatt am Mittwoch gegen 16:10 Uhr in der Karlstraße entgegen und wurde, da kein Versicherungskennzeichen angebracht war einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass für das Gefährt auch keine Straßenzulassung bestand.

