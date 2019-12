Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Flucht beendet durch couragiertes Einschreiten einer Polizeibeamtin

Osnabrück (ots)

Als eine Polizeibeamtin in Osnabrück nach ihrem 12-stündigen Nachtdienst in der Kooperativen Regionalleitstelle am Sonntagmorgen (15.12.) nach Hause kam, ließ sie ein lauter Knall auf der Straße sofort wieder hell wach werden. Vor ihrer Haustür hatte ein Autofahrer einen Unfall verursacht. Sie lief sofort auf die Straße, um Hilfe zu leisten, jedoch fehlte vom Unfallverursacher jede Spur.

Auf der Straße zeigte sich aber ein erhebliches Trümmerfeld aus Fahrzeugteilen, Überresten einer Hecke und einem Straßenschild. Die 32-jährige Polizeibeamtin meldete den Unfall sofort telefonisch ihren Kolleginnen und Kollegen und räumte unverzüglich die Trümmerteile von der Straße.

Plötzlich tauchte ein Kleinwagen aus einer Seitenstraße auf. Die Beamtin sah sofort einen Unfallschaden am Auto und versuchte mit Handzeichen den Fahrer zum Anhalten zu bewegen. Als der jedoch die uniformierte Beamtin sah, ergriff er die Flucht.

Sie nahm daraufhin zu Fuß die Verfolgung auf und bemerkte kurze Zeit später ein Taxi, welches in die Straße einbog. Diese Gelegenheit nutzte die Beamtin und hielt den Taxifahrer an. Sie setzte sich ins Taxi und fuhr in die Richtung, in die der Verursacher unterwegs sein musste.

Wie sie vermutet hatte, hatte der Unfallverursacher die gleiche Idee. Er entschied sich dazu, seinen Unfallwagen lieber stehen zu lassen und hatte das Taxi gerufen. Die Polizeibeamtin erkannte sowohl ihn, als auch seinen Kleinwagen mit dem frischen Unfallschaden. Nachdem er eingestiegen war, klickten auch schon die Handschellen. Im Taxi ging es zurück an die Unfallstelle, wo bereits die Kollegen auf den Unfallverursacher warteten.

Für die couragierte Beamtin ging es nun endlich nach Hause, in den mehr als wohl verdienten Feierabend. Für den 25-jährigen Unfallverursacher ging es auf die Dienststelle, dort stellten die Polizeibeamten einen Atemalkoholwert von 2,0 Promille fest. Ihm drohen nun empfindliche Strafen wegen des unerlaubten Entfernen vom Unfallort und wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

