POL-OG: Gaggenau - Untersagung der Weiterfahrt

Gaggenau (ots)

Im Zuge einer Verkehrskontrolle überprüften die Beamten des Polizeireviers Gaggenau am Mittwoch gegen 19 Uhr den 21-jährigen Fahrer eines VW Golf. Hierbei stellten sie fest, dass sich der junge Mann wohl unter dem Einfluss von Drogen ans Steuer seines Autos gesetzt hatte. Sie ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an und untersagten die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Neben einer Meldung an die Führerscheinstelle erwartet den 21-Jährigen auch ein entsprechendes Strafverfahren. /ag

