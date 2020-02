Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden, A5 - Falsch beladen

Offenburg (ots)

Den Beamten der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl fiel am Mittwoch gegen 14:15 Uhr ein Sattelzug mit überladenem Anhänger auf der A5 Höhe Achern in Fahrtrichtung Süden auf. Die Ladung des 57-jährigen Fahrers war verrutscht, sodass das Fahrzeug eine Überbreite und Überhöhe aufwies. Einige Stunden später wurde dem Verkehrsdienst Offenburg durch einen Anrufer ein sehr hoher Autotransporter auf der A5 Höhe Neuried gemeldet, der Richtung Basel unterwegs war. Durch die Beamten konnte der Lastwagen ausfindig gemacht und einer Kontrolle unterzogen werden. Die Höhenmessung ergab, dass das Gespann mit zehn aufgeladenen Autos die zulässige Höhe von 4 Meter deutlich überschritten hatte. Um den ordnungsgemäßen Zustand wieder herzustellen, wurde ein Pkw abgeladen. Für die Verstöße stehen nun empfindliche Geldstrafen an. /jk

