Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Luftpistole hantiert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein 26 Jahre alter Mann hat am Donnerstagabend (23.01.2020) an der Burgunderstraße offenbar aus einem Auto heraus mit einer Luftdruckpistole auf eine Personengruppe gezielt. Ein Polizist, der privat unterwegs war, bemerkte gegen 23.00 Uhr den 26-Jährigen, wie dieser aus einem stehenden weißen Ford heraus offenbar mit einer Pistole auf eine Personengruppe zielte. Alarmierte Beamte kontrollierten den Mann und fanden in seinem Auto eine Luftdruckpistole, welche jedoch nicht funktionstüchtig war. Die Personengruppe hatte sich in der zwischen Zeit bereits entfernt. Die Polizisten beschlagnahmten die Pistole, da der Mann die hierfür erforderliche Erlaubnis nicht besaß. Warum der 26-Jähirge auf die Personengruppe zielte, ist bislang unbekannt. Zeugen, insbesondere die Personengruppe, werden gebeten, sich beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 zu melden.

