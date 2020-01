Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungseinbrüche - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen/-Rohr (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Sonntag (19.01.2020) und Donnerstag (23.01.2020) in Wohnungen in Mühlhausen und Rohr eingebrochen. Am Libauer Weg hebelten die Unbekannten zwischen etwa 21.30 Uhr am Sonntag und 08.00 Uhr am Dienstag (21.01.2020) die Terrassentüre eines Einfamilienhauses auf. Sie durchsuchten die Wohnräume. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang unklar. An der Veteranenstraße versuchten Unbekannte am Donnerstag zwischen 15.45 Uhr und 16.50 Uhr, die Hauseingangstüre eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Die Tatverdächtigen scheiterten jedoch bei dem Versuch. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 entgegen.

