Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Arbeitsunfall

Stuttgart-Möhringen (ots)

Ein 58 Jahre alter Bauarbeiter ist am Donnerstagnachmittag (23.01.2020) bei einem Arbeitsunfall an der Epplestraße schwer verletzt worden. Der 58-Jährige befand sich gegen 14.35 Uhr auf einer Baustelle, als er aus bislang unbekannten Gründen in einem Rohbau rund sechs Meter in die Tiefe fiel. Die Feuerwehr musste den Mann mit einer Drehleiter bergen. Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell