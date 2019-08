POL-DH: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Diepholz vom 31.08.2019

Polizeiinspektion Diepholz

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Samstag, den 31.08.2019, um 09:25 Uhr, kam es in 49453 Barver, Sulinger Straße, Bundesstraße 214, zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw, bei dem eine weibliche Person leicht verletzt wurde. Ein 57-jähriger Pkw-Führer aus Böhme/LK Heidekreis, befuhr mit seinem Pkw Mercedes Coupe die B 214 aus Richtung Sulingen in Fahrtrichtung Diepholz. Nach der Einmündung Kastanienweg geriet der 57-jährige in einer langgezogenen Rechtskurve, aus ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hierbei mit dem Pkw Opel einer 46-jährigen Fahrzeugführerin aus Diepholz, welche die B 214 in Richtung Sulingen befuhr. Der Pkw der Diepholzerin geriet durch den Zusammenstoß ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und drehte sich anschließend wieder auf die Fahrbahn zurück. Der Pkw des 57-jährigen kam ebenfalls von der Fahrbahn ab und kam schließlich auf einem Grundstück zum Stehen. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die 46-jährige Diepholzerin wurde leicht verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 8000,-- Euro.

Exhibitionistische Handlungen

Am Freitag, 30.08.2019, befuhr eine 74-jährige Sulingerin gegen 19:15 Uhr den Rundweg um den Sulinger Stadtsee. Im Bereich der dortigen Holzhütte bemerkte sie einen ihr unbekannten Mann, der sein Geschlechtsteil vor ihr entblößt hatte. Nach einem kurzen Blickwechsel mit dem Mann setzte die Radfahrerin ihre Fahrt unvermittelt fort.

Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: - ca. 30 - 35 Jahre alt - ca. 170 - 175 cm groß - deutsches Erscheinungsbild - gerötete, glatte Gesichtshaut - mittelbraunes Haar - schwarze Hose - brauner Pullover/Jacke - normale Figur - gepflegtes Aussehen

Zeugen, die Hinweise zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sulingen (Tel.: 04271/9490) in Verbindung zu setzen.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Ein ordnungsgemäß auf dem Parkplatz zwischen Gymnasium Sulingen und Bäckerei abgestellter Pkw Opel Zafira in grau wurde im Bereich der hinteren Beifahrertür beschädigt. Am Freitag, 30.08.2019, zwischen 7:45 Uhr und 11:10 Uhr entfernte sich der Verursacher, nachdem er vermutlich beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeug touchiert hatte, unerlaubt von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 250 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur Identität des bislang unbekannten Verursachers geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Sulingen (Tel: 04271/9490) zu melden.

Führen eines Kraftahrzeuges unter Einfluss berauschender Mittel

Am 31.08.2019, um 01.00 Uhr, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass ein 21-jähriger PKW-Führer aus Damme, der die Bremer Str. befahren hatte, offensichtlich unter Einfluss berauschender Mittel stand. Eine Blutprobenentnahme veranlasst. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Verkehrsunfall mit Sachschaden, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Eine 75-jährige PKW-Führerin aus Syke bog am 30.08.2019, um 07.45 Uhr, mit ihrem PKW in Syke aus der Berliner Str. kommend in die Straße "Am Lindhof" ein und übersah dabei den PKW eines 24-jährigen Sykers, der die bevorrechtigte Straße "Am Lindhof" aus Richtung Henstedt kommend befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von ca. EUR 2.000,- entstand. Die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne weitere Feststellungen zu ihrer Beteiligung zu ermöglichen. Sie konnte im Nachhinein ermittelt werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr

In der Nacht von Freitag auf Samstag fiel Polizeibeamten aus Weyhe in der Bremer Straße in Brinkum ein PKW auf, welcher das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage missachtete und in Schlangenlinien fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle des 47-jährigen Fahrers wurde Alkoholgeruch festgestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

