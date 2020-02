Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Reifensatz entwendet, Hinweise erbeten

Baden-Baden (ots)

Ein bislang Unbekannter hat auf einem Firmengelände in der Flugstraße die Heckscheibe eines dort abgestellten Volkswagen eingeschlagen und sich hierdurch Zugang zum Wageninnern verschafft. Aus dem Kofferraum des Autos wurde ein Komplettsatz von Leichtmetall-Sommerreifen der Marke 'Michelin' und der Größe '205/60 R16 95 V' gestohlen. Vom Dieb sowie der Beute im Wert von rund 800 Euro fehlt bislang jede Spur. Wer in diesem Zusammenhang zwischen Donnerstag (30. Januar) und Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07221 680-0 an die Ermittler des Polizeireviers Baden-Baden.

/wo

