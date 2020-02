Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Betrüger unterwegs

Hausach (ots)

In einem Einkaufsmarkt in der Straße "In den Brachfeldern" gelang es am Dienstag gegen 15:30 Uhr einem Betrüger Bargeld zu erlangen. Zunächst nahm der Mann Aktionsware in dem Markt an sich und deponierte sie in einem unbemerkten Augenblick im Bereich der Kasse. Anschließend täuschte er eine Mitarbeiterin geschickt darin, dass er die vermeintlich mitgebrachten Artikel umtauschen konnte. Mit dem so erlangten Bargeld machte er sich dann aus dem Staub. Durch einen aufmerksamen Mitarbeiter des Marktes konnte das Autokennzeichen des Mannes abgelesen werden. Die Beamten des verständigten Polizeireviers Haslach konnte im Zuge erster Ermittlungen festgestellt werden, dass das Fahrzeug überregional bereits mehrfach im Zusammenhang mit dieser Betrugsmasche aufgefallen ist. /ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell