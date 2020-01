Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Helmstedt: Drei Leichtverletzte bei morgendlichem Unfall

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Leuckartstraße 28.01.20, 06.45 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in der Helmstedter Leuckartstraße wurden im morgendlichen Berufsverkehr drei Beteiligte leicht verletzt. Den Ermittlungen zufolge übersah eine 61 Jahre alte Ford-Fahrerin aus Erxleben beim Einfahren aus der Marienstraße in den Kreuzungsbereich zur Leuckartstraße aus Unachtsamkeit eine von links kommende und vorfahrtberechtige 45-jährige Skoda-Fahrerin aus Wolfsburg. Beide Fahrerinnen und ein sechsjähriger Junge als Mitfahrer in dem Ford wurden verletzt und später in der Helmstedter Klinik versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand nur geringer Schaden in Höhe von 700 Euro.

