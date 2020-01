Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schöningen: Einbruch in Vereinsheim - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Elmstraße 26./27.01.20

Die Polizei Schöningen sucht Zeugen zu einem Einbruch in ein Vereinsheim in Schöningen in der Nacht zum Montag. Den Ermittlungen nach waren die Täter offensichtlich auf Bargeld und Wertsachen aus, öffneten aber auch einen Zigarettenautomaten brachial und ließen sämtliche Zigarettenschachteln mitgehen. Bei der Tatortaufnahme zeigte sich, dass die Einbrecher durch ein Fenster in Anlage an der Elmstraße eingedrungen sind. Eine Raumpflegerin entdeckte am Montagmorgen den Einbruch und informierte die Polizei. Da die Unbekannten im Innern des Vereinsgebäudes auf der Suche nach Diebesgut mehrere Türen gewaltsam aufgebrochen haben, hinterließen sie schon dadurch einen Schaden von etwa 5.000 Euro. Zeugen des nächtlichen Einbruchs wenden sich bitte an das Polizeikommissariat unter der Rufnummer 05352-951050.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell