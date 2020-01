Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Esbeck: Einbrecher stiegen durch Kellertür in Einfamilienhaus ein - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Schöningen-Esbeck, Alversdorfer Straße 23.-27.01.20

Durch die gewaltsam aufgebrochene Kellertür stiegen in Esbeck unbekannte Täter in ein Wohnhaus ein. Die Einbrecher nutzten den Ermittlungen nach einen Kurzurlaub zwischen Donnerstag und Montag für ihre Zwecke aus. Schon bei der Rückkehr am Nachmittag entdeckten die Besitzer die Einbruchsspuren und informierten die Polizei. Bislang steht nicht fest, ob die Täter, die es gewöhnlich auf Bargeld und Schmuck abgesehen haben, auch Beute machten. Klar ist, dass die Unbekannten in fast allen Zimmern nach Diebesgut suchten. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an die Polizei Schöningen unter Telefon 05352-951050.

