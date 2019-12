Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt

Konferenz der Innenminister und - senatoren 2019 in Lübeck beendet - Polizei zieht positive Bilanz

Lübeck (ots)

Vom 04.12.2019 bis zum 06.12.2019 tagten die Innenminister und - senatoren der Länder und der Bundesinnenminister in Lübeck. In dieser Zeit fanden unter anderem drei angemeldete und eine spontane Demonstration statt, die friedlich verliefen.

Am Donnerstagabend ( 05.12.2019 ) fanden zwei angemeldete Demonstrationen mit insgesamt circa 200 Teilnehmern und am Freitag ( 06.12.2019 ) eine Fridays for Future-Demonstration mit 50 Teilnehmern statt. Darüber hinaus versammelten sich am Freitag ( 06.12.2019 ) spontan neun Landwirte mit ihren Traktoren in der Nähe des Tagungsortes. Sämtliche Versammlungen verliefen friedlich. Die Polizei gewährleistete in den drei Tagen mit rund 1500 Beamten aus mehreren Bundesländern den sicheren Ablauf aller Veranstaltungen. Die Einschränkungen der Bürgerinnen und Bürger wurden so gering wie möglich gehalten.

