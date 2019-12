Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt

Verkehrshinweis: "Fridays for Future"-Demonstration am 06. Dezember 2019 in Lübeck

Lübeck (ots)

Für den morgigen Freitag ( 06.12.2019 ) hat die Bewegung Fridays for Future in der Zeit von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr einen Aufzug im Bereich der Lübecker Altstadtinsel angemeldet. In dieser Zeit muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Ab 10.30 Uhr wollen die Teilnehmer der Demonstration von der Sandstraße über den Kohlmarkt, Schüsselbuden, Fünfhausen, Beckergrube und Breite Straße bis zum Koberg ziehen. Von dort aus geht es dann weiter über die Große Burgstraße auf den Gustav-Radbruch-Platz. Es findet jeweils eine kurze Anfangs- und Abschlusskundgebung statt. Das Ende der Veranstaltung ist für 11.30 Uhr anvisiert.

Insbesondere während der Zeit des Aufzuges ist mit Verkehrsbehinderungen und Einschränkungen im öffentlichen Personennahverkehr zu rechnen.

Rückfragen bitte an:

Dirk Asmussen

Polizeidirektion Lübeck

Polizeidirektion Lübeck Pressestelle

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell