Sankt Lorenz Nord Polizei sucht Zeugen nach Verdacht der Verkehrsunfallflucht

Lübeck (ots)

In der Schönböckener Straße in Lübeck kam es am gestrigen Mittwoch, 04.12.2019, gegen 23:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt und insgesamt drei PKW beschädigt wurden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr eine 44-jährige Lübeckerin den rechten Fahrstreifen der Schönböckener Straße in Richtung Beethovenstraße mit ihrem schwarzen Hyundai Getz. Neben ihr, in gleicher Richtung, befuhr ein bisher unbekannter PKW den linken Fahrstreifen. Bei dem Versuch, den Fahrstreifen nach rechts zu wechseln, übersah der Unbekannte vermutlich den rechts neben ihm befindlichen Hyundai. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die Lübeckerin wiederum nach rechts aus. Dabei kollidierte sie mit zwei am Fahrbahnrand parkenden Fahrzeugen. Der unbekannte Verursacher entfernte sich in Richtung der Artlenburger Straße unerlaubt vom Unfallort. Die Hyundai-Fahrerin wurde leicht verletzt. An ihrem PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000,- Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den parkenden Fahrzeugen, ein Audi A3 und ein Ford Transit, entstand ein Sachschaden von insgesamt 6000,- Euro.

Bei dem verursachenden PKW soll sich vermutlich um einen orangefarbenen Opel gehandelt haben.

Die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht werden auf dem 2. Polizeirevier in Lübeck geführt. Zeugenhinweise zu dem Unfall werden unter 0451/1310 auf dem 2. Polizeirevier Lübeck entgegengenommen.

