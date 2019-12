Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-L309-Ekelsdorf

Leichtkraftradfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Lübeck (ots)

Am Donnerstagmorgen (05.12.) ist ein Fahrer eines Leichtkraftrades (125er) bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt worden. Ein Pkw-Fahrer nahm dem Kradfahrer mutmaßlich die Vorfahrt.

Gegen 07.10 Uhr befuhr ein 17-jähriger Fahranfänger mit seinem 125er-Leichtkraftrad die L 309 aus Richtung Pönitz kommend in Richtung Süsel.

In Höhe der Straße "Am Redder" fuhr ein 85-jähriger Fahrer eines Pkw- Hyundai in die L 309 ein und wollte ebenfalls seinen Weg in Richtung Süsel fortsetzen. Hierbei unterschätzte der Pkw-Fahrer mutmaßlich Entfernung und Geschwindigkeit des Kradfahrers und es kam zum Zusammenstoß.

Der 17-jährige traf mit seinem Krad zunächst gegen den linken vorderen Kotflügel des 85-jährigen Unfallverursachers und geriet anschließend in den Gegenverkehr. Dort prallte der Jugendliche frontal mit einem entgegenkommenden Pkw-Passat zusammen.

Der 17-Jährige Ostholsteiner wurde schwer verletzt in eine Lübecker Klinik verbracht.

Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr Fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die L 309 musste für über 1 ½ Stunden für Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten gesperrt werden.

