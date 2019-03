Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190315 - 291 Bundesautobahn 661: Fahrzeugbrand

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 14. März 2019, gegen 17.50 Uhr, erhielt der Fahrer eines Mercedes durch andere Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen Hupzeichen. Diese machten ihn darauf aufmerksam, dass mit seinem Fahrzeug etwas nicht stimmte und er anhalten solle. Der Mercedesfahrer befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der A661 in Fahrtrichtung Oberursel. Kurz vor der Anschlussstelle Frankfurt-Heddernheim hielt er mit seinem Auto auf dem Standstreifen und musste feststellen, dass Flammen aus dem Motorraum schlugen. Der Motorraum brannte vollständig aus. Die Flammen konnten von der Feuerwehr gelöscht werden. Nach ersten Einschätzungen dürfte der Brand aus technischer Ursache entstanden sein. An dem Mercedes entstand erheblicher Sachschaden, der Fahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell