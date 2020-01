Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Hausfriedensbruch endet im Gefängnis

Bellheim (ots)

Am 11.01.2020 meldete ein 45jähriger aus Bellheim, dass er drei Bekannte zu sich eingeladen habe, die er jetzt nicht mehr in seiner Wohnung haben möchte. Das Trio wolle jedoch nicht gehen. Vor Ort wurden die drei 18 bis 21jährigen angetroffen und ihre Personalien überprüft. Alle drei waren der Polizei bereits gut bekannt. Gegen den Ältesten bestand ein aktueller Haftbefehl wegen Körperverletzungsdelikten. Er wurde bei Gericht vorgeführt und der Haftbefehl in Vollzug gesetzt. Der 21jährige wurde daraufhin in eine Jugendstrafanstalt überführt.

