Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Bergzabern (ots)

Am 9.1.20, gegen 17.20 Uhr, befuhr eine 58-jährige PKW Fahrerin den Maxburgring und wollte nach links in die Madenburgstraße abbiegen. Hierbei übersah sie eine entgegenkommende, 17-jährige, Leichtkraftrad-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 17-jährige Fahrerin stürzte und sich verletzte. Sie musste im Krankenhaus behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 EUR, das Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit.

