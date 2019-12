Polizei Düren

POL-DN: Diebstahl und Computerbetrug - Wer kennt diesen Mann?

Bild-Infos

Download

Titz / Ruhrgebiet (ots)

Als er mit einer gestohlenen Bankkarte Geld von einem Konto abhebt, wird ein bislang unbekannter Täter von einer Überwachungskamera erfasst. Die Polizei fahndet nun mit einem Bild und bittet um Mithilfe.

Einer 46 Jahre alten Frau aus Titz wurde vermutlich am 12.10.2019 durch einen Trickdiebstahl ihre EC-Karte aus der Handtasche gestohlen. Dieser Diebstahl ereignete auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Titz und wurde von der Geschädigten zunächst nicht bemerkt. Erst als die Frau einige Zeit später feststellte, dass mehrfach von ihrem Konto Geld abgehoben worden war, entdeckte sie das Fehlen der Karte. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass im Zeitraum zwischen dem 12.10. und 15.10.2019 an Geldautomaten in Titz, Neuss und Düsseldorf sowie bei Discountmärkten in mehreren Großstädten im Ruhrgebiet ( Duisburg, Moers, Oberhausen, Herne, Gelsenkirchen, Dortmund, Essen) mit der gestohlenen Karte Abhebungen vorgenommen wurden. Der entstandene Schaden beläuft sich dabei auf mehrere tausend Euro. In mehreren Fällen wurden durch die Überwachungskameras Aufnahmen eines Tatverdächtigen erstellt, mit der nun nach dem Unbekannten gefahndet wird.

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann und kann Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise werden an den zuständigen Sachbearbeiter der Kriminalpolizei unter der Nummer 02421 949-8614 erbeten. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten ist die Leitstelle der Polizei unter der 02421 949-6425 jederzeit zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell