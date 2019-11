Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vorrang missachtet - Zwei Verletzte

53940 Hellenthal (ots)

Ein 25jähriger Pkw-Fahrer wollte vom Parkplatz des Sägewerks in Losheim nach links auf die B 421 in Richtung Hallschlag auffahren. Hierbei missachtete er den Vorrang einer 53jährigen Autofahrerin, die die B 421 von Hallschlag in Richtung Losheim befuhr. Sie prallte mit ihrem Fahrzeug in die linke Fahrzeugseite des anderen Pkw, wodurch beide Pkw in die Zufahrt des Sägewerks geschleudert wurden. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt, beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt.

