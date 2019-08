Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Taschendieb vorläufig festgenommen

Stuttgart-Stadtmitte (ots)

Beamte der Bundespolizei haben in den frühen Morgenstunden des heutigen Freitags (30.08.2019) gegen 04:40 Uhr einen 33-Jährigen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht zwei schlafende Reisende am S-Bahnhaltepunkt Stuttgart-Stadtmitte bestehlen zu wollen. Der kamerunische Staatsangehörige konnte zunächst durch einen Beamten des Bundespolizeireviers Stuttgart über die Videoüberwachungsanlage des Haltepunktes dabei beobachtet werden, wie er zwei mutmaßlich alkoholbedingt eingeschlafene Männer am Bahnsteig offenbar nach Wertgegenständen abtastete. Nachdem sich der tatverdächtige Mann im Anschluss entfernte, trafen ihn zwischenzeitlich alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei noch im Nahbereich an und nahmen ihn vorläufig fest. Im Zuge einer anschließend durchgeführten Durchsuchung konnte in Erfahrung gebracht werden, dass es dem mit fast 0,8 Promille alkoholisierten Mann offenbar nicht gelang potentielle Wertgegenstände zu entwenden. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 33-Jährige offenbar bereits zuvor im S-Bahn-Bereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs zumindest einen weiteren Diebstahlsversuch bei einem bislang unbekannten Geschädigten unternahm. Die Bundespolizei hat daher die Ermittlungen gegen den im Landkreis Böblingen wohnhaften Mannes wegen versuchten Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, sowie etwaige Geschädigte, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

