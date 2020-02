Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Führerschein einbehalten

Kehl (ots)

Nach einem Auffahrunfall, der sich am Mittwoch gegen 19:20 Uhr in der Gerbereistraße ereignet hat, stellten die Beamten des Polizeirevier Kehl beim 52-jährigen mutmaßlichen Unfallverursacher eine alkoholische Beeinflussung fest. Der 52-Jährige war mit seinem Ford auf den verkehrsbedingt stehenden Mercedes eines 78-Jährigen aufgefahren. Eine Überprüfung ergab beim Ford-Fahrer eine alkoholische Beeinflussung von über einem Promille weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet werden musste. Der Führerschein wurde einbehalten. Neben der Regulierung des angerichteten Schadens in Höhe von insgesamt circa 5.000 Euro erwartet den 52-Jährigen ein entsprechendes Strafverfahren. /ag

