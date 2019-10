Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Statt Müll abzuladen Unfall verursacht

Burscheid (ots)

Am Montagabend (28.10.), gegen 17.30 Uhr, erschien ein Pkw Daimlerchrysler an der Zufahrt eines Abfallentsorgungsbetriebes in Burscheid in der Straße Heide. An dem Fahrzeug war ein Reifen platt und einem Zeugen fiel die unsichere Fahrweise der Fahrerin auf. Als die Fahrerin mit ihrem Pkw mit hoher Geschwindigkeit zurücksetzte, rammte sie mit dem Fahrzeugheck einen Betonstein. Hinzugerufene Polizeibeamte stellten fest, dass die 59-jährige Burscheiderin deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Vortest ergab rund 1,5 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und beschlagnahmten ihren Führerschein. Aufgrund ihres alkoholisierten Zustandes mit einer zunehmenden Orientierungslosigkeit musste die Dame kurzzeitig zu ihrem eigenen Schutz in einer Gewahrsamszelle untergebracht werden. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen alkoholbedingter Gefährdung des Straßenverkehrs. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 950 Euro geschätzt. (ct)

