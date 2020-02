Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Beim Aussteigen verletzt

Baden-Baden (ots)

Nur ambulant musste der Rettungsdienst am Donnerstagnachmittag in der Karlsruher Straße tätig werden, nachdem sich ein Mädchen beim Verlassen eines Linienbusses verletzt hatte. Die Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr wurden kurz nach 16 Uhr verständigt, da das Kind beim Verlassen des stehenden Busses alleinbeteiligt gestürzt war. Nach der Versorgung durch die Sanitäter konnte sie in die Obhut ihrer hinzugerufenen Eltern übergeben werden. /rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell