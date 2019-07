Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt

BPOLD-BBS: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Stralsund (ots)

In der Nacht zum 23. Juli 2019 kontrollierten Beamte der Bundespolizei auf dem Bahnhof Stralsund einen 33- jährigen Mann. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass er vom Amtsgericht Berlin-Tiergarten mit Untersuchungshaftbefehl gesucht wird. Der Mann steht im Verdacht eine Körperverletzung in Berlin begangen zu haben. Bei der seiner Durchsuchung fanden die Beamten etwa 14 Gramm eines weißen Pulvers und ca. 3 Gramm Marihuana sowie einen vorbereiteten Joint. Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt, der Mann festgenommen und nach der richterlichen Bestätigung des Haftbefehls in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. In einem weiteren Verfahren wird der junge Mann sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vor einem Gericht verantworten müssen.

