Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Gemarkung Wirges Köppelstrasse (ots)

Ein 59jähriger Radfahrer befuhr mit seinem akkubetriebenen Mountainbike vom Köppel kommend die Köppelstraße in Richtung.K126, Gem. Wirges. In einer Gefällstrecke fährt der Radfahrer ungebremst an einem Fußgänger vorbei und touchiert diesen. Der Radfahrer stürzt und wird durch den Sturz schwerstverletzt. Der Fußgänger erlitt leichte Prellungen. Durch hinzugezogene Rettungskräfte, wird der Radfahrer mit einem schwerverletzt dem Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz zugeführt.

