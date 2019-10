Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand einer Maschine in Firmengebäude

Nistertal (ots)

Am heutigen Freitag, 11.10.2019, gg. 07:30 Uhr, wurden die Rettungskräfte über einen Maschinenbrand in einem holzverarbeitenden Betrieb in Nistertal, dortige Hornisterstraße, in Kenntnis gesetzt. Den ersten Ermittlungen zufolge, war eine CNC-gesteuerte Maschine vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in Brand geraten. Der Brand konnte sehr schnell durch die örtlichen Feuerwehrkräfte gelöscht werden. Es kam zu keinem Personenschaden, ebenso war kein Gebäudeschaden entstanden. Der Brandschaden an der Maschine wurde auf eine 5-stellige Summe geschätzt. Im Einsatz waren 20 Kräfte der Feuerwehr Nistertal.

