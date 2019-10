Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Spanisches Unfallfahrzeug aufgefunden - Zeugenaufruf

Nastätten (ots)

Am 09.10.2019 stellte eine Spaziergängerin auf einem Waldweg an der B274 zwischen Nastätten und Holzhausen, ca. 2 Km vor der Ortslage Holzhausen, einen verlassenen, stark unfallbeschädigten, grau-metallic farbigen PKW, BMW 525, mit spanischem Kennzeichen fest und meldete sich bei der Polizei. Bei der nachfolgenden Überprüfung des Fahrzeuges wurde festgestellt, dass es sich um einen relativ "frischen" Unfallschaden handelte, welcher sich im örtlichen Nahbereich ereignet haben dürfte. Bislang konnte jedoch weder eine passende Unfallstelle, noch ein tatsächlicher Verursacher konkretisiert werden, weshalb die Polizei für jeden Hinweis in dieser Angelegenheit dankbar wäre.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion St. Goarshausen unter 06771-93270

