Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pferd verletzt

Zeugen gesucht

Heinsberg-Karken (ots)

Unbekannte Täter verletzten zwischen Mittwoch (4. September), 17.30 Uhr und Donnerstag (5. September), 17.30 Uhr, ein Pferd, welches auf einer Weide an der Straße Am Pförtchen stand. Das Pferd wies einen etwa 10 Zentimeter langen Schnitt am Rücken auf. Zur Klärung des Geschehens bittet die Polizei Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell