Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mit dem Messer bedroht

Erkelenz (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Sonntag (8. September), gegen 6.35 Uhr, mehrere Männer, die nach einer Nachtschicht am Bahnhof saßen und sich unterhielten, mit einem Messer bedroht. Der Unbekannte ging zunächst auf die Männer zu und forderte sie auf, leise zu sein. Dann zog er ein Küchenmesser und hielt es den Männern entgegen. Er drohte damit, dass etwas passieren würde, wenn sie nicht leise wären. Als die Bedrohten aufstanden und sich dem Täter entgegen stellten, lief dieser in Richtung der Gleisunterführung davon. Er war zirka 180 Zentimeter groß, 25 bis 28 Jahre alt und hatte eine normale Statur sowie kurze, schwarze Haare. Insgesamt wirkte sein Erscheinungsbild südländisch. Er trug eine blaue Jacke sowie blaue Jeans.

Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Hinweise zur Identität des Täters geben? Für Informationen zu diesem Fall wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter Telefon 02452 920 0.

