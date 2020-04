Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Radfahrer kollidiert mit Fußgängern

Reken (ots)

Leichte Verletzungen haben zwei Fußgänger am Donnerstag in Reken bei einem Unfall erlitten. Ein 13-jähriger Rekener hatte gegen 14.30 Uhr mit seinem Fahrrad den Gehweg an der Frankenstraße befahren und dabei die 78-Jährige und den 80-Jährigen, beide aus Reken, übersehen.

