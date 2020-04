Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Mit Motorroller kollidiert

Raesfeld (ots)

Die Polizei sucht die Beteiligte eines Unfalls, der sich am Donnerstag in Raesfeld ereignet hat. Ein 16-Jähriger befuhr gegen 17.00 Uhr mit seinem Motorroller die Dorstener Straße und wollte nach links in die Straße "Zum Osterkamp" abbiegen. In diesem Moment hatte eine Autofahrerin bereits zum Überholen angesetzt und touchierte das Zweirad. Die Fahrerin hielt an und erkundigte sich, ob etwas passiert sei. Danach setzte sie ihre Fahrt fort. Zuhause stellte der Raesfelder fest, dass an seinem Fahrzeug doch ein Schaden entstanden war. Die Polizei bittet die unbekannte Autofahrerin, die vermutlichen einen roten SUV fuhr, sich beim Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 zu melden.

