Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Polizei löst zwei Treffen auf

Gronau (ots)

Missverstehen mag mancher die Signale zur Lockerung der Pandemie-Regeln - doch um die Gefahr durch Covid 19 zu bannen, gelten trotz der angekündigten schrittweisen Öffnung von Schulen und Geschäften die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum auch weiterhin. Darüber hinweg gesetzt haben sich am Donnerstag mehrere Jugendliche in Gronau: So lösten Polizeibeamte gegen 16.50 Uhr ein Zusammensein von vier jungen Leuten auf dem Laga-Gelände auf. Gleiches galt für ein Quartett, das sich gegen 17.10 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz aufgehalten hatte. Die Polizei appelliert vor diesem Hintergrund erneut, die geltenden Regeln zur Eindämmung des Corona-Virus weiterhin zu beachten. Nur so kann es gelingen, gemeinsam die Ausbreitung einzudämmen.

