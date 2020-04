Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht Singhofen

Singhofen (ots)

In der Zeit vom 09.04.2020 - 13.04.2020 kam es in der Mühlbachstraße in Singhofen zu einem Verkehrsunfall, wobei der Unfallverursacher flüchtete. Bei dem Unfall wurde ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw beschädigt. Es fanden sich Kratz- und Schleifspuren am beschädigten Fahrzeug entlang der linken vorderen Fahrzeugseite. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Ems



026039700

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell