Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: Einbrecher hatten es am Wochenende auf ein Einfamilienhaus auf der Straße "Am Freigericht" abgesehen. Zwischen Samstag und Montag hebelten sie ein Fenster auf. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume des Hauses. Zur Diebesbeute können bislang keine Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Medebach: Zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, versuchten unbekannte Täter in eine Sporthalle am Sankt Sebastianus Weg einzubrechen. Trotz mehrerer Hebelversuche an zwei Türen schaffte sie es nicht, in die Turnhalle einzubrechen. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

