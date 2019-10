Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Überwachungskamera filmt Einbrecher

Rees (ots)

Drei Männer haben in der Nacht zu Donnerstag, 31.10.2019, einen Blitzeinbruch in den Edeka-Markt auf der Hauptstraße im Ortsteil Millingen verübt. Hierzu verschafften sie sich mit einem Brecheisen über die gläserne Schiebetür Zugang zum Objekt und erbeuteten eine Vielzahl von Tabakwaren, die sie in einem offenbar mitgebrachten schwarzen Bettlaken oder schwarzen Tuch abtransportierten. Der Eigentümer des Geschäfts war durch die beauftragte Sicherheitsfirma gegen 04.10 Uhr über eine Alarmauslösung informiert worden und war zunächst von einem Fehlalarm ausgegangen. Als er am Tatort eintraf, stellte er den Einbruch fest. Zwei der Einbrecher trugen schwarze Kapuzenjacken und hatten ihr Gesicht mit weißen Schals vermummt. Der Dritte war mit einem schwarzen Pullover mit weißen Streifen und Schriftzug bekleidet. Zudem trug er ein weißes Bandana. Aufgrund der Umstände, dass die Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein dürfte, sucht die Kripo Emmerich, Telefon 02822-7830, Zeugen, denen zur Tatzeit verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen aufgefallen sind. (SI)

