Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Arnsberg (ots)

Am Samstag wurden der Polizei zwei Unfallfluchten unter Alkoholeinfluss gemeldet.

Am Samstag um 00 Uhr erhielten die Beamten einen Einsatz zu einer Unfallflucht in der Ahornstraße. Vermutlich beim Ausparken beschädigte ein 56-jähriger Arnsberger den Außenspiegel eines neben ihm geparkten Autos und entfernte sich vom Unfallort. Mithilfe von Zeugenaussagen konnte der Mann im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Auf der Wache wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Die zweite Unfallflucht ereignete sich am Samstag gegen 19:30 Uhr. Eine Zeugin befuhr die B 229 in Richtung Hachen, als ihr ein vor ihr fahrendes Auto mit Anhänge auffiel. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Ohne eine Schadensregulierung einzuleiten, setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Die alarmierten Beamten konnten den Fahrer in der Hüstener Str. anhalten. Bei der Kontrolle konnte Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden. Ein vorab durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille. Auf der Wache wurde dem 63-jährigen Sunderner eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

