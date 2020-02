Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mit 93 durch geschlossene Ortschaft

Eslohe (ots)

Am Sonntagmittag kontrollierte der Verkehrsdienst der Polizei die Geschwindigkeit auf der B 55 in Eslohe. Mächtig Fahrt auf nahm zwischen 12.00 Uhr und 15.00 Uhr nicht nur der Orkan Sabine, sondern auch ein 20-Jähriger aus Lennestadt. Mit 93 km/h wurde er in Richtung Cobbenrode gemessen. Insgesamt zwölf Verkehrsteilnehmer waren während der Kontrolle zu schnell. Vier von Ihnen erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Geschwindigkeit ist Killer Nr. 1 auf den Straßen! Sie entscheidet über Leben und Tod!

