POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Versuchter Einbruch in Schule - Versuchter Zigarettenautomatenaufbruch - Unfälle

Gerabronn: PKW kommt von Fahrbahn ab

Am Donnerstag um kurz vor 19 Uhr befuhr ein 37-Jähriger mit seinem VW Polo die L1037 von Gerabronn in Richtung Liebesdorf. Auf einer langen Geraden kam das Fahrzeug vermutlich aufgrund kurzer Unachtsamkeit des Fahrers nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte auf die Fahrzeugseite. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Crailsheim: Aufgefahren

Aus Unachtsamkeit fuhr am Donnerstag um 12:50 Uhr ein 82-jähriger Golf-Fahrer auf der L1066, an der Abzweigung nach Beuerlbach, auf einen PKW Peugeot einer 33-Jährigen auf, welche abbremsen musste, um in Richtung Beuerlbach abbiegen zu können. Die Peugeot-Lenkerin wurde bei dem Unfall verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Crailsheim: Versuchter Zigarettenautomatenaufbruch

In der Wolfgangstraße wurde am Dienstag zwischen 20 Uhr und 21 Uhr versucht einen Zigarettenautomaten aufzubrechen bzw. von einer Hauswand zu entfernen. Der Automat blieb unbeschädigt. An der Fassade entstand geringer Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Radfahrer mit über 2 Promille

Am Donnerstag um kurz nach 17 Uhr wurde in der Worthingtonstraße, im Bereich des ZOB, ein 37-jähriger Radfahrer durch eine Polizeistreife kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der Radfahrer mit über 2 Promille Alkohol im Blut unterwegs war. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus zur Blutentnahme verbracht.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Ausparken - Zeugen gesucht

Am Donnerstag um 15:15 Uhr parkte eine 22-jährige Ford-Lenkerin in der Michaelstraße rückwärts aus. Zeitgleich näherte sich aus Richtung Breiteichstraße eine 59-jähriger Honda-Lenker, welcher die Situation erkannte und davon ausging, dass die Ford-Lenkerin anhält. Aus diesem Grund wollte er an dem Ford vorbeifahren. Hierbei streiften sich die beiden Fahrzeuge. Bisher ist unklar, welches Fahrzeug in Bewegung war. Deswegen werden Zeugen des Unfalls gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 in Verbindung zu setzen.

Ilshofen: Versuchter Einbruch in Schule

Am Montag um 07:15 Uhr konnte festgestellt werden, dass über das Wochenende versucht wurde in eine Schule in der Gartenstraße einzubrechen. An der Eingangstür konnten entsprechende Spuren festgestellt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

