POL-AA: Ostalbkreis: Feuerwehreinsätze, Unfälle, Einbrüche

Essingen: Wildunfall

Auf der B 29 zwischen Essingen und Aalen erfasste ein 33-Jähriger am Freitagmorgen gegen 1.30 Uhr mit seinem Pkw BMW ein die Fahrbahn querendes Wildschwein. Das Borstentier rannte nach dem Aufprall davon. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Abtsgmünd: Unfall im Kreisel

Mit seinem Pkw VW fuhr ein 49-Jähriger am Donnerstagabend kurz vor 21 Uhr in den Kreisverkehr Hüttlinger Straße / Osteren ein. Dabei streifte er den bereits im Kreisel fahrenden Pkw VW Golf eines 20-Jährigen, wobei ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro entstand.

Abtsgmünd: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Donnerstagmittag zwischen 12.30 Uhr und 12.40 Uhr einen Sachschaden von rund 5000 Euro, als er einen Pkw Mercedes Benz beschädigte, der in diesem Zeitraum in der Hauptstraße abgestellt war. Bei dem Verursacherfahrzeug dürfte es sich wahrscheinlich um einen Lkw handeln. Hinweise bitte an den Polizeiposten Abtsgmünd, Tel.: 07366/96660.

Oberkochen: Fahrzeug mutwillig beschädigt

Auf rund 1500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein Unbekannter verursachte, als er mit einem Gegenstand auf die Motorhaube eines Pkw Dacia einschlug, der in der Eulerstraße abgestellt war. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag 15 Uhr und Donnerstagmorgen 8.30 Uhr eingegrenzt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Oberkochen, Tel.: 07364/9559914 entgegen.

Ellwangen: 6000 Euro Sachschaden

Um zu wenden scherte ein 60-Jähriger am Donnerstagabend gegen 19 Uhr mit seinem Pkw Nissan auf der Wendeplatte in der Patriziusstraße aus, wobei er einen Findling überfuhr. Dabei wurde an seinem Fahrzeug der Schweller und der Rahmen derart beschädigt, dass an dem Pkw vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden von rund 6000 Euro entstand.

Neuler: Wildunfall

Mit seinem Pkw Ssangyong erfasste ein 28-Jähriger am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr auf der Landesstraße 1075 zwischen Neuler und Bronnen ein die Fahrbahn querendes Reh, das hierbei getötet wurde. Am Fahrzeug des 28-Jährigen entstand Sachschaden von rund 1500 Euro.

Bopfingen: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer einen in der Nördlinger Straße abgestellten Pkw Mercedes Benz. Dabei entstand zwischen 7.30 Uhr und 12.50 Uhr am Donnerstag ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Bopfingen, Tel.: 07362/96020 entgegen.

Ellwangen: Unfallflucht

Eine 65-Jährige verursachte am Donnerstagvormittag kurz nach 11 Uhr einen Sachschaden von rund 2500 Euro, als sie mit ihrem Pkw Hyundai beim Ausparken einen in der Karlstraße abgestellten Lkw beschädigte. Die Unfallverursacherin fuhr davon ohne sich um den von ihr verursachten Schaden zu kümmern. Die 65-Jährige konnte aufgrund eines Zeugenhinweises rasch ermittelt werden.

Ruppertshofen: Rauchmelder aktiviert

Eine Anwohnerin der Blumenstraße verständigte am Donnerstagabend gegen 21.40 Uhr die Rettungskräfte, nachdem der Rauchmelder eines Nachbarn über einen längeren Zeitraum aktiv war. Die Freiwillige Feuerwehr Ruppertshofen rückte daraufhin mit 20 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen zum vermeintlichen Brandort aus. Schnell stellte sich heraus, dass ein 54-Jähriger eine Bratpfanne in den Backofen gestellt und vergessen hatte. Der Mann, der unter Alkoholeinfluss stand, öffnete nach mehrfachem Klopfen und Schreien die Türe, so dass die Feuerwehr das Gebäude durchlüften konnte.

Schwäbisch Gmünd: Einbruchsversuch

Zwischen 17 Uhr und 18.50 Uhr am Donnerstagabend versuchte ein Unbekannter die Eingangstüre einer Dachgeschosswohnung in der Rechbergstraße aufzubrechen. Der Täter wurde bei dem versuchten Einbruch vermutlich durch den bellenden Hund der Wohnungsinhaberin gestört und gab sein Vorhaben auf. An der Wohnungstüre konnte eine Vielzahl von Hebelspuren festgestellt werden. Hinweise auf den Einbrecher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Zigaretten im Wert von rund 2400 Euro entwendet

Vermutlich über den Verkaufsraum gelangten Unbekannte am Donnerstag in den Lagerraum eines Lebensmitteldiscounters in der Benzholzstraße. Dort öffneten sie eine Rollbox und entwendeten daraus ca. 40 Stangen Zigaretten unterschiedlicher Marken. Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 2400 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Brand entpuppte sich als Feuerschale

Am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr wurde der Rettungsleitstelle gemeldet, dass im Bühlgässle ein offenes Feuer an einem Dachstuhl zu sehen sei. Daraufhin rückte die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd mit 14 Einsatzkräften aus. Am vermeintlichen Brandort stellte sich heraus, dass auf einer Dachterrasse in einer offenen Feuerschale Holz brannte, das wohl kurzzeitig sehr stark rauchte. Kurzerhand wurde das Feuer von der Feuerwehr gelöscht; Sachschaden entstand nicht.

Schwäbisch Gmünd: Parkrempler

Beim Rückwärtsausparken seines Pkw Dacia beschädigte ein 62-Jähriger am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr einen in der Hinteren Schmiedgasse abgestellten Pkw Audi, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand

