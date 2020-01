Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Feuerwehreinsatz

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Beim Fahrstreifenwechsel Unfall verursacht

Ein 24 Jahre alter Fahrer eines Ford Focus befuhr am Donnerstag, gegen 6:40 Uhr die B29 in Fahrtrichtung Stuttgart. Am Teiler B14 / B29 wollte er den Fahrstreifen wechseln und übersah hierbei die rechts neben ihm fahrende 54-jährige Fahrerin eines Ford Kuga. Beim Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Waiblingen: Feuerwehreinsatz

Ein Fehlalarm der Brandmeldeanlage im Rathaus löste am Donnerstagmorgen, gegen 8:15 Uhr einen Feuerwehreinsatz aus. Die Feuerwehr, die mit 15 Einsatzkräften ausrückte, konnte schnell Entwarnung geben und rückte kurz darauf wieder ab.

Waiblingen: Frau bei Auffahrunfall leicht verletzt

Eine Leichtverletzte und rund 11.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen, gegen 10:45 Uhr auf der Hegnacher Höhe. Ein 81 Jahre alter Fiat-Fahrer bemerkte zu spät, dass die vor ihm fahrenden Autos verkehrsbedingt anhalten mussten und fuhr auf den vor ihm stehenden Ford Fiesta einer 46 Jahre alten Frau auf. Die Fahrerin des Fiestas wurde hierbei leicht verletzt.

Fellbach: Auffahrunfall

Gegen 8:45 Uhr ereignete sich am Donnerstag in der Fellbacher Straße ein Verkehrsunfall mit rund 9000 Euro Sachschaden. Ein 38 Jahre alter Renault-Fahrer musste verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte der dahinter fahrende 49 Jahre alte VW-Fahrer zu spät und fuhr auf den Renault auf.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell