Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Kirchberg an der Murr: Unfall mit hohem Schaden

Kirchberg an der Murr (ots)

Rund 100.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, gegen 10:45 Uhr auf der Kreisstraße 1835 zwischen Affalterbach und Kirchberg an der Murr. Ein 21 Jahre alter Fahrer eines BMW M340 fuhr die Kreisstraße in Richtung Kirchberg entlang und kam in einer Rechtskurve aufgrund zu hoher Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Dort schanzte das Fahrzeug zunächst über eine Böschung, überschlug sich und kam letztlich einige Meter entfernt wieder auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer selbst wurde wie durch ein Wunder nicht verletzt, er wurde dennoch zu Untersuchungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Am BMW entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Die Straße musste kurzzeitig voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell