POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 23.12.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Auseinandersetzung auf Parkplatz von Schnellrestaurant, Oberursel, Oberstedten, Hans-Mess-Straße, 23.12.2019, 01.10 Uhr,

(pl)Auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Hans-Mess-Straße in Oberstedten kam es in der Nacht zum Montag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 19-jährigen Heranwachsenden, wobei einer der Streitenden verletzt wurde. Die jungen Männer begegneten sich gegen 01.10 Uhr auf dem Parkplatz. Aufgrund angeblicher Schulden entfachte zwischen den beiden ein Streit, welcher dahingehend ausuferte, dass einer der Beteiligten eine Schreckschusswaffe zog und im Rahmen eines Handgemenges mehrere Schüsse in Richtung seines Kontrahenten abgab. Hierdurch wurde der Geschädigte verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

2. Junge Täter versuchen 12-Jährigen zu berauben, Bad Homburg, Löwengasse, 19.12.2019, 16.15 Uhr,

(pl)Am Donnerstagnachmittag haben drei etwa 11-14 Jahre alte Kinder in Bad Homburg versucht, einen 12-jährigen Jungen zu berauben. Der 12-Jährige fuhr gegen 16.15 Uhr mit seinem Fahrrad die Löwengasse entlang, als ihm das Trio entgegenkam. Die Jungen sollen sich vor das Fahrrad des Geschädigten gestellt und ihn hierdurch zum Anhalten gebracht haben. Im weiteren Verlauf hätten die Täter den 12-Jährigen nach Bargeld gefragt und ihn schließlich geschlagen, als er ihnen nichts aushändigte. Nach dem Angriff ergriffen die drei jungen Räuber unverrichteter Dinge die Flucht und rannten in Richtung Stadt davon. Einer der Räuber soll etwa 13 oder 14 Jahre alt sowie ca. 1,65 Meter groß und dünn gewesen sein. Ein weiterer sei 11- 12 Jahre alt gewesen, kleiner als 1,65 Meter gewesen und habe eine Brille mit ovalen Gläsern getragen. Der Dritte im Bunde war etwa 13 Jahre alt und ca. 1,60 Meter groß. Er soll eine gelbe Jacke getragen haben. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

3. Einkäufe entrissen, Neu Anspach, Anspach, Gustav-Heinemann-Straße, 20.12.2019, gg. 08.05 Uhr,

(ho)Eine Gruppe Jugendlicher steht im Verdacht, am Freitagmorgen einen 13-jährigen Jugendlichen in Anspach zu Boden gestoßen und ihm mehrere zuvor gekaufte Weihnachtsgeschenke abgenommen zu haben. Den Angaben des Geschädigten zufolge war er zu Fuß in der Gustav-Heinemann-Straße unterwegs, als er von 5 bis 6 Jugendlichen angehalten wurde. Da diese ihn durchsuchen wollten, ergriff er zunächst die Flucht, wurde jedoch verfolgt und zu Boden gestoßen. Dort wurde er von den Angreifern abgesucht und man entriss ihm schließlich mehrere Gegenstände, mit denen die Täter die Flucht ergriffen. Aufgrund unmittelbar eingeleiteter Ermittlungsmaßnahmen konnten mehrere Tatverdächtige von der Polizei festgestellt werden. Ob sie tatsächlich für die Tat in Frage kommen und wer von ihnen welchen Tatbeitrag geleistet hat, muss nun noch abschließend geklärt werden. Augenzeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

4. Mit Schlagstock bedroht, Neu-Anspach, Anspach, Hans-Böckler-Straße, 20.12.2019, 19:15 Uhr

(He)Am Freitagabend kam es in Anspach in der Hans-Böckler-Straße im Bereich des Feldberg-Centers zu einem Streit zwischen vier Personen, bei dem ein Beteiligter einen Schlagstock in der Hand hielt und im weiteren Verlauf eine Geldbörse entwendet wurde. Ein 18-jähriger Usinger hielt sich gegen 19:15 Uhr, gemeinsam mit einer Bekannten, am Feldberg-Center auf. Plötzlich seien zwei Männer aufgetaucht und es sei zu Diskussionen gekommen. Während der Streitigkeiten zückte ein Beteiligter einen Teleskopschlagstock und der 18-Jährige verlor in dem Gerangel seine Geldbörse. Der Schlagstock kam nicht zum Einsatz, die Geldbörse des Usingers schnappte sich jedoch einer der Unbekannten und anschließend liefen die Täter in Richtung Hans-Böckler-Straße davon. Beide seien circa 25 Jahre alt. Einer habe blonde Haare und ein sogenanntes Bandana (Kopftuch) getragen. Der andere habe einen dunklen Dreitagebart und sei mit einer Camouflage-Jacke bekleidet gewesen. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

5. Hoher Schaden bei Einbruch in Zahnarztpraxis, Bad Homburg, Dornholzhausen, Saalburgstraße, 20.12.2019, 13.45 Uhr bis 23.12.2019, 09.00 Uhr,

(pl)In Dornholzhausen wurde im Verlauf des Wochenendes eine Zahnarztpraxis in der Saalburgstraße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter begaben sich auf die Rückseite des Gebäudes, hebelten dort ein Fenster des Wartezimmers auf und gelangten durch dieses in die Räumlichkeiten der Arztpraxis. Im Anschluss durchsuchten die Einbrecher diverse Schränke und Schubladen und entwendeten unter anderem hochwertige medizinische Arbeitsgeräte. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

6. Einbruchdiebstahl in ein Wohnhaus, Oberursel, Henricusstraße, Sonntag, 15.12.2019, 07:45 Uhr - Sonntag, 22.12.2019, 16:45 Uhr

(ka)Im Laufe der vergangenen Woche brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Henricusstraße in Oberursel ein. Die Täter überwanden ein im zweiten Obergeschoss liegendes Fenster, indem sie es einschlugen und verschafften sich so Zugang in das Haus. Bei dem Einbruch kam diverser hochwertiger Goldschmuck abhanden, sodass sich der Schaden auf mehrere Tausend Euro beläuft. Die Kriminalpolizei in Oberursel hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06171) 62400 zu melden.

7. Einbruch in Klinik, Bad Homburg, Viktoriaweg, Nacht zum Montag, den 23.12.2019

(ka)In der Nacht zum Montag brachen Unbekannte in eine Klinik im Viktoriaweg in Bad Homburg ein. Auf bisher noch unbekannte Art und Weise verschafften sich die Täter Zutritt zum Innenbereich der Klinik und brachen mehrere Schränke, einen Tresor und einen Kaffeevollautomaten auf. Bei diesem Einbruch entwendeten die Täter mehrere Tausend Euro Bargeld und hinterließen einen Sachschaden von circa 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

8. Einbruch in Wohnung, Bad Homburg, Mariannenweg, Nacht zum Freitag, den 20.12.2019

(ka)Zwischen Donnerstag und Freitag vergangener Woche verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung im Mariannenweg in Bad Homburg. Die Täter kletterten mittels einer Leiter auf einen Balkon der Wohnung und hebelten die hölzerne Balkontür mit einem bisher noch unbekannten Gegenstand auf. Die Geschädigte musste feststellen, dass die Täter Silbergeschirr, hochwertigen Schmuck und ein Laptop der Marke Apple aus der Wohnung entwendet haben. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

